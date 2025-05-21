روبيو: نواصل تقديم المساعدات من خلال سفاراتنا ومكاتبنا الإقليمية

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تواصل تقديم المساعدات الخارجية من خلال سفاراتها ومكاتبها الإقليمية.

وأوضح روبيو، أن الإدارة الأمريكية تعمل على إعادة تنظيم هيكلية المساعدات الخارجية والمؤسسات المسؤولة عنها بصورة مستدامة.

وفي رده على اتهامات بإهدار المال وتجاوز الكونجرس، أكد روبيو أن الإدارة الأمريكية التزمت بالقانون في عملياتها الخاصة بإعادة هيكلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع أمرا تنفيذيا يقضي بإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في فبراير الماضي.