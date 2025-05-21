إسبانيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد الهجوم على الدبلوماسيين في جنين

وكالات

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألفاريس، الأربعاء، إن الوزارة استدعت السفير الإسرائيلي إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار خلال زيارة دبلوماسيين إلى جنين.

وطالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سارة أجيسن، بتسريع قانون حظر بيع السلاح لإسرائيل بعد قبوله في البرلمان.

وشددت أجيسن، على ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل "دولة الإبادة" التي ترتكب مجزرة في غزة على مرأى العالم.

وأدانت الحكومة الإسبانية في بيان، إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار خلال زيارة وفد من ممثلي البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول من بينها إسبانيا إلى جنين.

وطالبت الحكومة الإسبانية، بإجراء تحقيق فوري وشفاف في حادث إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الدبلوماسيين في جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" منذ قليل، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة تجاه الوفد الدبلوماسي والصحفيين المرافقين له، أثناء تواجدهم بالقرب من البوابة الحديدية المقامة عند المدخل الشرقي للمخيم، وتأتي هذه الحادثة في ظل الحصار المتواصل الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على المخيم.

من جهته، علق الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، على حادثة إطلاق النار باتجاه الوفد، موضحًا أن الحادثة وقعت نتيجة خروج الوفد عن المسار المحدد مسبقًا، مما استدعى اتخاذ إجراءات تحذيرية.

وأضاف الجيش في بيانه أن الوفد لم يلتزم بمسار الزيارة الرسمي، ما أدى إلى دخوله منطقة تُعد "محظورة" وتشهد اشتباكات نشطة، ما دفع الجنود إلى إطلاق النار بشكل تحذيري لتنبيه الوفد بضرورة مغادرة المنطقة.

وأكد الجيش أن إطلاق النار كان لأغراض التحذير فقط، مشيرًا إلى أن المنطقة كانت تشهد نشاطًا قتالياً مكثفًا، كما أعلن فتح تحقيق في ملابسات الحادث، مؤكداً عدم وقوع أي إصابات.