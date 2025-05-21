واشنطن: بدأنا خطوات لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

وكالات

قالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان، الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت خطوات استعادة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية مع سوريا.

وأوضحت البعثة الأمريكية، أن واشنطن تتطلع لجذب استثمارات جديدة إلى سوريا لإعادة بناء اقتصادها، مؤكدة أن إجراءات الحكومة السورية حتى الآن من شأنها رفع سقف توقعات الولايات المتحدة لما سيأتي لاحقا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا خلال زيارته الأسبوع الماضي للشرق الأوسط.