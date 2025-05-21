إعلان

واشنطن: بدأنا خطوات لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

07:02 م الأربعاء 21 مايو 2025

الولايات المتحدة وسوريا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان، الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت خطوات استعادة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية مع سوريا.

وأوضحت البعثة الأمريكية، أن واشنطن تتطلع لجذب استثمارات جديدة إلى سوريا لإعادة بناء اقتصادها، مؤكدة أن إجراءات الحكومة السورية حتى الآن من شأنها رفع سقف توقعات الولايات المتحدة لما سيأتي لاحقا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا خلال زيارته الأسبوع الماضي للشرق الأوسط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمم المتحدة سوريا ترامب رفع العقوبات عن سوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد