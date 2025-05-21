كتبت- سهر عبد الرحيم:

في حادثة خطيرة، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الرصاص الحي على وفدًا دبلوماسيًا يضم نحو 30 شخصية تمثل عدد من الدول العربية والأجنبية، خلال زيارة رسمية قاموا بها في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقام الوفد، المكون من سفراء وممثلين عن دول عربية وأجنبية، بالزيارة للاطلاع على مستجدات الأوضاع الإنسانية داخل المخيم الذي تواصل فيه العدوان الإسرائيلي لليوم الـ 121 على التوالي.

وكان من أبرز الشخصيات التي ضمها الوفد الدبلوماسي:

-سفير مصر لدى فلسطين إيهاب سليمان، الذي أجرى مقابلة مع قناة "الغد" الفضائية في مكان الحادثة قبل وقتٍ قليل من إطلاق النار.

وتحدث السفير إيهاب سليمان، للقناة، عن حجم الدمار الذي تسببت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، جراء حصارها المستمر منذ 121 يومًا على التوالي.

وقال سليمان خلال تصريحات لـ"الغد"، على هامش الزيارة، إن ممارسات الاحتلال تغذي العنف وتدخل المنطقة في أزمة مستدامة.

-سفير الأردن في رام الله عصام البدور. وتداول عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن استهداف البدور خلال إطلاق النار.

ومن جانبه، نفى مصدر رسمي أردني صحة ما تم تداوله بشأن استهداف السفير، مؤكدًا أن البدور ما يزال على رأس عمله في السفارة الأردنية في رام الله.

-السفير المغربي لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان.

وفي مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وثق لحظة فرار الوفد الدبلوماسي، كان مزيان يقدم تصريحًا صحفيًا قبل لحظات من سماع دوى الرصاص، مما اضطر للفرار مع الوفد وإنهاء الزيارة فورًا.

🔴 إطلاق النار باتجاه وفد دبلوماسي عربي وأوربي مؤلف من 25 شخص خلال زيارتهم إلى مخيم جنين مما اضطرهم إلى الفرار ركضاً من الموقع حفاظا على حياتهم إثر استهدافهم بشكل مباشر pic.twitter.com/Vy1hH25FYr — #Birow (@Qxj9EpiXyt9sd0O) May 21, 2025

-ممثل عن بلجيكا، التي طالبت إسرائيل بتقديم تفسيرات مقنعة بشأن إطلاق النار على دبلوماسيين في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفوت، إن زيارة الدبلوماسيين إلى جنين تم تنسيقها مسبقًا مع الجيش الإسرائيلي وكانوا ضمن قافلة تضم نحو عشرين مركبة يمكن التعرف عليها بوضوح.

ومن جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي، أن الوفد الدبلوماسي لم يلتزم بالمسار المخصص له خلال زيارته لمخيم جنين، ما أدى إلى دخوله منطقة يُعتبر أنها "ممنوعة" وتشهد نشاطًا قتاليًا، الأمر الذي دفع القوات إلى إطلاق النار لتحذير الوفد من البقاء في تلك المنطقة.

وادعى الجيش أن إطلاق النار كان تحذيريًا فقط، مشيرًا إلى أن الوفد وصل إلى منطقة قتال نشط، موضحًا أنه فتح تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة؛ التي لم تسفر عن وقوع أي إصابات، وفق الجيش.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، تعرض وفد دبلوماسي دولي، لإطلاق نار مباشر من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشرقي لمخيم جنين شمال الضفة الغربية، أثناء زيارته الميدانية لتقييم الأوضاع الإنسانية في المخيم الواقع تحت حصار إسرائيلي مستمر.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الوفد الدبلوماسي الذي ضم سفراء من دول عربية وأجنبية زار مقر محافظة جنين صباح اليوم، واطلع على أوضاع المدينة والمخيم.

وقدم المحافظ شرحًا مفصلًا حول الوضع الاقتصادي للمدينة، وتأثير العدوان على مرافق الحياة في المدينة والخسائر التجارية وتدمير البنية التحتية، إضافة لأوضاع 22 ألف نازح أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم في المخيم.

وحسب "وفا"، ضم الوفد سفراء: مصر، والأردن، والمغرب، والاتحاد الأوروبي، والبرتغال، والصين، والنمسا، والبرازيل، وبلغاريا، وتركيا، وإسبانيا، وليتوانيا، وبولندا، وروسيا، وتركيا، واليابان، ورومانيا، والمكسيك وسيريلانكا، وكندا، والهند، وتشيلي، وفرنسا، وبريطانيا وعدد من ممثلي الدول الأخرى.