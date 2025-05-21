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بلجيكا: 17 دولة أوروبية درست عقوبات على إسرائيل

06:14 م الأربعاء 21 مايو 2025

وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفوت

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وكالات

قال وزير الخارجية البلجيكي أماكسيم بريفوت، الأربعاء، إنه يجب التحرك بأي ثمن لرفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة.

وأكد بريفوت، أنه ليس مقبولا أن يرى المجتمع الدولي مدنيين بما في ذلك نساء وأطفال بغزة يموتون بالجوع والعطش، موضحا أن الحكومة البلجيكية تنظر في طريقة لمد جسر جوي يتيح إيصال المساعدات لغزة.

وأوضح بريفوت، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن 17 دولة أوروبية درست عقوبات على إسرائيل وأغلب الدول تدعم ذلك، مضيفا "شعرنا بصدمة إثر علمنا بإطلاق إسرائيل النار على دبلوماسيين".

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