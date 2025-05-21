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مصر تدين إطلاق الاحتلال النار على وفد دبلوماسي في جنين يضم السفير المصري

06:03 م الأربعاء 21 مايو 2025

وزارة الخارجية المصرية

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كتبت- أسماء البتاكوشي

أدانت جمهورية مصر العربية حادث إطلاق النار الذي استهدف دبلوماسيين عربًا وأوروبيين خلال زيارتهم إلى مدينة جنين، ومن بينهم السفير المصري لدى دولة فلسطين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها: "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الحادث الذي وقع يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، خلال زيارة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية من عدة دول إلى مدينة جنين، ومن بينهم السفير المصري لدى دولة فلسطين، حيث أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق أعيرة نارية أثناء الزيارة التي نُظّمت من قِبل وزارة الخارجية الفلسطينية".

وأضاف البيان: "تؤكد مصر رفضها القاطع لهذا التصرف الذي يُعد انتهاكًا صريحًا لكافة الأعراف والمواثيق الدبلوماسية، وتطالب الجانب الإسرائيلي بتقديم توضيحات عاجلة بشأن ملابسات الواقعة".

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