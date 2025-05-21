وكالات

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وفاة 26 فلسطينيا في غزة خلال 24 ساعة بسبب الجوع ونقص الدواء.

وقال برنامج الأغذية العالمي، إن كل سكان غزة يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يحتاج 70 ألف طفل في غزة إلى علاج عاجل من سوء التغذية الحاد.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الثلاثاء، أنه لم يتم توزيع مساعدات في غزة حتى الآن رغم دخول أول شاحنة حليب أطفال إلى القطاع أمس منذ 2 مارس الماضي.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، الثلاثاء، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة محاولة لذر الرماد في العيون وخداع المجتمع الدولي حيث لم تدخل حتى الآن أي شاحنة إلى القطاع.

وكان المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي، قرر استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري. وأوضح مسؤولون إسرائيليون، أن المساعدات ستنقل عبر منظمات دولية عدة حتى بدء عمل آلية المساعدات الجديدة في 24 مايو الجاري، دون إضافة مزيد من المعلومات.