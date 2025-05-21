وكالات

قال حركة المقاومة الفلسطينيية (حماس)، إن إطلاق جنود الاحتلال النار بشكل مباشر تجاه 25 سفيرا ودبلوماسيا عربيا وأوربيا خلال زيارتهم لمخيم جنين هو إمعان في الغطرسة وانتهاك لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وأضافت الحركة في بيان لها، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على جنين يمثل محاولة لتنفيذ مخططات الضم والتهجير عبر تكثيف الاستيطان وسرقة الأراضي من أصحابها الأصليين.

وتابعت حماس أن حكومة نتنياهو تستخف بالدعوات الدولية المتزايدة لوقف جريمة الحرب في غزة والمتواصلة من منذ نحو تسعة عشر شهرًا، مضيفًة أن حكومة نتنياهو تستخدم التجويع كسلاح في حرب الإبادة التي تشنها ضد شعبنا في غزة.

وفي السياق ذاته قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة تجاه الوفد الدبلوماسي والصحفيين المرافقين له، أثناء تواجدهم بالقرب من البوابة الحديدية المقامة عند المدخل الشرقي للمخيم.

ومن جانبه، علق الجيش الإسرائيلي، على الحادثة بأنها وقعت نتيجة خروج الوفد عن المسار المحدد مسبقًا، مما استدعى اتخاذ إجراءات تحذيرية.