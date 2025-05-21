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مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي: ترامب يريد التوصل لاتفاق بغزة لكن نتنياهو غير مستعد

05:05 م الأربعاء 21 مايو 2025

دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو

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وكالات

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من الواضح أن ترامب يريد التوصل لاتفاق في غزة لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مستعد.

وقال المصدر، إن إحباط ترامب من نتنياهو بدأ حتى قبل أن تتخذ الحرب منعطفًا مميتًا هذا الأسبوع، موضحًا أن إحباط ترامب ظهر حين ناقش نتنياهو مع مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز خيارًا عسكريًا ضد إيران قبل اجتماعه بترامب.

وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قدم مقترحًا جديدًا لإسرائيل وحماس، قد يشكل أساسًا لموافقة الطرفين على وقف إطلاق نار.

وأكد المصدر الأمريكي، أن واشنطن تريد استمرار تدفق المساعدات إلى غزة وهو ما وافقت عليه إسرائيل يوم الأحد، مضيفًا "كان يصعب اعتبار واشنطن طرفًا محايدًا إذا زار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إسرائيل خلال الأسبوع".

وقال المصدر، إن زيارة فانس كانت ستعد علامة دعم سخي للغاية لما تفعله إسرائيل في غزة.

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