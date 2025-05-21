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بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات لغزة بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني

05:02 م الأربعاء 21 مايو 2025

بريطانيا

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وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تعهدت بتقديم 4 ملايين جنيه إسترليني (5.37 ملايين دولار) مساعدات إنسانية لقطاع غزة، من أجل توفير الغذاء والدواء والمياه للمدنيين في القطاع المحاصر منذ أكثر من شهرين.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان اليوم الأربعاء، إن وزيرة التنمية البريطانية جيني تشابمان، تجري اليوم أول زيارة لها إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ توليها هذا المنصب.

وشنت بريطانيا موجة من الانتقادات اللاذعة للاحتلال الإسرائيلي، تمثلت في تصريحات العديد من الوزراء والتي كان أهمها ما قاله وزير الخارجية ديفيد لامي، أمس الثلاثاء، إن توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيًا وهذه ليست طريقة لإعادة الأسرى، مستشهدًا بأن كل الأسرى تقريبًا في غزة أُفرِج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة.

وأعلن لامي تعليق المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها، فمن غير الممكن المضي قدمًا في مناقشات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة مع حكومة بنيامين نتنياهو التي "تنتهج سياسات فاضحة في الضفة الغربية وغزة"، مهددًا باتخاذ خطوات أخرى إذا واصلت تل أبيب نهجها.

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بريطانيا تقديم مساعدات لغزة الحكومة البريطانية
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