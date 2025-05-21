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الرئيس الفلسطيني يطالب برفع الحصار عن غزة وتسهيل دخول المساعدات

04:58 م الأربعاء 21 مايو 2025

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - (د ب أ)

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي بالتدخل من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية هناك.

وقال عباس، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) اليوم الأربعاء، إن استمرار الحصار المفروض على القطاع يعمق الأزمة الإنسانية، مطالبا بفتح المعابر والسماح بإدخال الإمدادات الطبية والغذائية عبر البر والبحر والجو.

كما دعا إلى وقف العمليات العسكرية في القطاع، والإفراج عن الأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية، مؤكدا استعداد السلطة الفلسطينية لتحمل المسؤوليات الإدارية في غزة.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن هذه الخطوات تمثل مدخلا ضروريا لإعادة إعمار القطاع، واستئناف الجهود السياسية نحو حل الدولتين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف أن فلسطين تتطلع إلى أن يسهم المؤتمر الدولي للسلام، المزمع عقده في نيويورك الشهر المقبل، في تعزيز الاعتراف الدولي بها كدولة مستقلة وعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وأكد عباس استعداد حكومته للتعاون مع جميع الأطراف الدولية المعنية بتنفيذ خطوات عملية لدعم سكان القطاع، بما يشمل تطبيق المبادرة العربية-الإسلامية لإعادة الإعمار، دون تهجير السكان المحليين.

وتواصل إسرائيل منذ مطلع مارس الماضي إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، في إجراء تربطه بتطورات المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار.

وقد حذرت منظمات إغاثية من أن استمرار هذا الإغلاق يفاقم الأزمة الإنسانية، ويزيد من خطر تفشي الأمراض ونقص الغذاء.

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الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفع الحصار عن غزة دخول المساعدات
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