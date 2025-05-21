حماس: حكومة نتنياهو تواصل استخدام التجويع سلاح حرب

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن حكومة نتنياهو تواصل استخدام التجويع سلاح حرب في جريمة إبادة ممنهجة ضد شعبنا في غزة.

ودعت حماس، إلى تحرك دولي عاجل لوقف الإبادة وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات إلى غزة دون قيود، موضحة أن الاحتلال يضلل العالم بادعاء إدخال مساعدات بينما يدير أبشع جرائم التجويع والإبادة في العصر الحديث.

وأكملت، أن الصمت عن جرائم التجويع والقتل الجماعي في غزة شراكة فعلية في الجريمة، مشيرة إلى أن إطلاق الاحتلال النار باتجاه 25 سفيرا ودبلوماسيا بمخيم جنين إمعان في انتهاكه كل الأعراف والمواثيق الدولية.