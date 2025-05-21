بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين

وكالات

أظهرت عدة لقطات من مقاطع فيديو مصورة لحظة إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي عربي أوروبي يضم سفراء وممثلين عن عدد من الدول، بينها مصر، الأردن، المغرب، الاتحاد الأوروبي، البرازيل، البرتغال، الصين، النمسا تركيا، إسبانيا، روسيا، اليابان، المكسيك، الهند، تشيلي، فرنسا، بريطانيا، إلى جانب ممثلين عن دول أخرى.

جيش الاحتلال الصهيوني يطلق النار على وفد دبلوماسي يضم 25 سفيرًا عربيًا وأوروبيًا في جنين، من بينهم سفير #مصر وسفير #الاردن

هل ستتحرك تلك الدولتان المتخاذلتان بشكل كبير pic.twitter.com/Q09rYXIKNj — إكليل وصاب🇾🇪 𐩱𐩫𐩡𐩺𐩡 (@eklilwasab) May 21, 2025

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" منذ قليل، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة تجاه الوفد الدبلوماسي والصحفيين المرافقين له، أثناء تواجدهم بالقرب من البوابة الحديدية المقامة عند المدخل الشرقي للمخيم، وتأتي هذه الحادثة في ظل الحصار المتواصل الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على المخيم.

من جهته، علق الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، على حادثة إطلاق النار باتجاه الوفد، موضحًا أن الحادثة وقعت نتيجة خروج الوفد عن المسار المحدد مسبقًا، مما استدعى اتخاذ إجراءات تحذيرية.

وأضاف الجيش في بيانه أن الوفد لم يلتزم بمسار الزيارة الرسمي، ما أدى إلى دخوله منطقة تُعد "محظورة" وتشهد اشتباكات نشطة، ما دفع الجنود إلى إطلاق النار بشكل تحذيري لتنبيه الوفد بضرورة مغادرة المنطقة.

وأكد الجيش أن إطلاق النار كان لأغراض التحذير فقط، مشيرًا إلى أن المنطقة كانت تشهد نشاطًا قتالياً مكثفًا، كما أعلن فتح تحقيق في ملابسات الحادث، مؤكداً عدم وقوع أي إصابات.