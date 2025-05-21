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واشنطن تعين سفيرها لدى تركيا مبعوثًا خاصا إلى سوريا

04:04 م الأربعاء 21 مايو 2025

الولايات المتحدة الأمريكية

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وكالات

قال مصدر مطلع ودبلوماسي في تركيا لوكالة رويترز، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتزم تعيين توماس باراك، السفير الأميركي الحالي لدى أنقرة والمقرّب من الرئيس دونالد ترامب، مبعوثاً خاصاً إلى سوريا.

ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان ترامب قبل أيام عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في خطوة اعتُبرت مهمة.

كما يعكس القرار اعتراف واشنطن بتعاظم دور تركيا كقوة إقليمية مؤثرة، خاصة في دمشق، منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في نهاية العام الماضي.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مارك روبيو، قد صرّح أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، بأنه منح موظفي السفارة الأميركية في تركيا، بمن فيهم باراك، تفويضاً للعمل مع المسؤولين المحليين في سوريا لتحديد نوع المساعدات المطلوبة.

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الولايات المتحدة واشنطن تركيا سوريا
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