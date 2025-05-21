إيطاليا تطالب إسرائيل بتوضيح ما حدث للوفد الدبلوماسي في مخيم جنين

وكالات

طالبت وزارة الخارجية الإيطالية، الحكومة الإسرائيلية بتوضيح ما حدث من إطلاق نار على الوفد الدبلوماسي خلال زيارته مخيم جنين بالضفة الغربية.

وأكدت الخارجية الإيطالية أن تهديد الدبلوماسيين أمر غير مقبول.

جاء ذلك بعد تعرض وفد دبلوماسي دولي، في وقت سابق اليوم، لإطلاق نار مباشر من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشرقي لمخيم جنين في شمال الضفة الغربية، أثناء زيارته الميدانية لتقييم الأوضاع الإنسانية في المخيم الواقع تحت حصار إسرائيلي مستمر.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة تجاه الوفد والصحفيين الذين كانوا يرافقونه، تحديدًا قرب البوابة الحديدية التي أقامها الاحتلال على مدخل المخيم الشرقي.

وضم الوفد سفراء وممثلين عن عدة دول وهيئات دولية، بينها مصر، الأردن، المغرب، الاتحاد الأوروبي، البرتغال، الصين، النمسا، البرازيل، بلغاريا، تركيا، إسبانيا، ليتوانيا، بولندا، روسيا، اليابان، رومانيا، المكسيك، سيريلانكا، كندا، الهند، تشيلي، فرنسا، وبريطانيا، إلى جانب ممثلين عن دول أخرى.

ومن جانبه، علق الجيش الإسرائيلي على عملية إطلاق النار تجاه الوفد الدبلوماسي الذي زار مخيم جنين، قائلًا إنه جاء نتيجة انحراف الوفد عن المسار المعتمد والمحدد مسبقًا، مما استدعى اتخاذ إجراءات تحذيرية، وفق زعمه.