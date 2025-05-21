كتبت- أسماء البتاكوشي:

التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، تيريز فاجنر وزيرة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون الفرنكوفونية الكونغولية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقي الأوروبي المنعقد في بروكسل.



وثمن عبد العاطي العلاقات الثنائية بين مصر والكونغو الديمقراطية خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن التطلع لتطوير العلاقات في مختلف القطاعات والمجالات، وذلك من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.



وأكد وزير الخارجية اعتزام إنشاء جناح مصري متخصص في جراحة القلب بمستشفى كينشاسا العام، وتجهيزه بالمعدات الطبية وغرف العمليات، وتدعيمه بأطباء مصريين لنقل الخبرات وتأهيل الكوادر الكونغولية.



ووفق وزارة الخارجية، تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، إذ رحب وزير الخارجية بتوقيع الكونغو الديمقراطية ورواندا على إعلان المبادئ بواشنطن يوم 25 إبريل الماضي، مؤكدًا دعم مصر لكافة جهود الوساطة القائمة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنزع فتيل التوتر.



وأعرب عبد العاطي عن الاستعداد لتقديم الدعم في أية ترتيبات مقبلة من شأنها إعادة الثقة بين البلدين وتحقيق السلام والتنمية، مؤكدًا على دعم مصر للتنمية في دول حوض النيل.

ونوه إلى تدشين آلية مصرية لتمويل مشروعات البنية التحتية بمبلغ 100 مليون دولار في دول حوض النيل الجنوبى، مشددًا على تمسك مصر بإعمال القانون الدولى في حوكمة نهر النيل لاسيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتوافق.