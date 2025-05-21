إعلان

إسرائيل تبرر إطلاق النار على الوفد الدبلوماسي العربي الأوروبي وتزعم: دخلوا منطقة ممنوعة

03:46 م الأربعاء 21 مايو 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

علق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على عملية إطلاق النار تجاه الوفد الدبلوماسي الذي زار مخيم جنين، قائلًا إنه جاء نتيجة انحراف الوفد عن المسار المعتمد والمحدد مسبقًا، مما استدعى اتخاذ إجراءات تحذيرية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الوفد الدبلوماسي لم يلتزم بالمسار المخصص له خلال زيارته لمخيم جنين، ما أدى إلى دخوله منطقة يُعتبر أنها "ممنوعة" وتشهد نشاطًا قتاليًا نشطًا، الأمر الذي دفع القوات إلى إطلاق النار لتحذير الوفد من البقاء في تلك المنطقة.

وأكد الجيش أن إطلاق النار كان تحذيريًا فقط، مشيرًا إلى أن الوفد وصل إلى منطقة قتال نشط.

كما ذكر الجيش الإسرائيلي، في بيانه أنه في فتح التحقيق للنظر في ملابسات الحادثة، مؤكدا أنه لم تقع أي إصابات.

جاء هذا بعد تعرض وفد دبلوماسي دولي، في وقت سابق اليوم، لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشرقي لمخيم جنين في شمال الضفة الغربية، أثناء زيارته الميدانية لتقييم الأوضاع الإنسانية في المخيم الواقع تحت حصار إسرائيلي مستمر.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة تجاه الوفد والصحفيين الذين كانوا يرافقونه، تحديدًا قرب البوابة الحديدية التي أقامها الاحتلال على مدخل المخيم الشرقي.

وضم الوفد سفراء وممثلين عن عدة دول وهيئات دولية، بينها مصر، الأردن، المغرب، الاتحاد الأوروبي، البرتغال، الصين، النمسا، البرازيل، بلغاريا، تركيا، إسبانيا، ليتوانيا، بولندا، روسيا، اليابان، رومانيا، المكسيك، سيريلانكا، كندا، الهند، تشيلي، فرنسا، وبريطانيا، إلى جانب ممثلين عن دول أخرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على الوفد الدبلوماسي مخيم جنين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بينهم ممثلون عن مصر.. إطلاق نار إسرائيلي يستهدف وفدًا دبلوماسيًا خلال زيارة لمخيم جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد