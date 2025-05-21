إعلان

بينهم ممثلون عن مصر.. إطلاق نار إسرائيلي يستهدف وفدًا دبلوماسيًا خلال زيارة لمخيم جنين

03:22 م الأربعاء 21 مايو 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

شهد المدخل الشرقي لمخيم جنين في شمال الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، حادثة إطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه وفد دبلوماسي دولي كان في زيارة ميدانية للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والواقع المأساوي للمخيم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بشكل مكثف نحو الوفد والصحفيين المرافقين له، خصوصًا أثناء تواجده قرب البوابة الحديدية التي أقيمت على مدخل المخيم الشرقي. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الحصار المفروض على المخيم من قبل القوات الإسرائيلية.

وكان الوفد الدبلوماسي قد بدأ زيارته في مقر محافظة جنين صباح اليوم، حيث تلقى شرحًا مفصلًا من المحافظ حول التأثيرات السلبية للعدوان على البنية التحتية، الاقتصاد المحلي، والخسائر التي تكبدتها المدينة جراء العمليات العسكرية، إلى جانب معاناة أكثر من 22 ألف نازح اضطروا لمغادرة منازلهم داخل المخيم.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحادثة، واعتبرتها خرقًا خطيرًا وصريحًا لقواعد القانون الدولي، ووصفت استهداف الوفد الدبلوماسي بأنه انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا لعام 1961 التي تكفل الحصانة والحماية للبعثات الدبلوماسية، مؤكدة أن هذا التصعيد يعكس استهتارًا ممنهجًا بسيادة دولة فلسطين وحرمة ممثلي الدول على أراضيها.

وضم الوفد سفراء وممثلين عن عدد من الدول والهيئات، من بينها مصر، الأردن، المغرب، الاتحاد الأوروبي، البرتغال، الصين، النمسا، البرازيل، بلغاريا، تركيا، إسبانيا، ليتوانيا، بولندا، روسيا، اليابان، رومانيا، المكسيك، سيريلانكا، كندا، الهند، تشيلي، فرنسا، بريطانيا، إلى جانب ممثلين عن دول أخرى.

في سياق متصل، تتواصل عمليات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ121، مع تصعيد كبير في عمليات التجريف والتدمير التي تستهدف تغيير معالم المخيم وبنيته التحتية، وسط منع مستمر لسكان المخيم وأي أطراف أخرى من الدخول إليه. وتشير تقديرات بلدية جنين إلى أن الاحتلال هدم ما يقارب 600 منزل بشكل كامل، إضافة إلى تضرر مئات المنازل الأخرى جزئيًا لتصبح غير صالحة للسكن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إطلاق نار إسرائيلي استهداف وفد دبلوماسي مخيم جنين قوات الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بينهم ممثلون عن مصر.. إطلاق نار إسرائيلي يستهدف وفدًا دبلوماسيًا خلال زيارة لمخيم جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد