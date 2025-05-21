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"جهز طبقه بنفسه".. مستشار ترامب يتناول الكشري بالقاهرة والسفارة الأمريكية تعلق |فيديو

03:06 م الأربعاء 21 مايو 2025

مسعد بولس كبير مستشاري ترامب يتناول الكشري

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وكالات

حرص مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تذوق وجبة الكشري خلال زيارته للقاهرة، حيث تناولها في أحد المطاعم الشهيرة بوسط المدينة.

ورافق بولس في هذه الزيارة كل من السفيرة الأمريكية لدى القاهرة، هيرو مصطفى، وعدد من الدبلوماسيين الأمريكيين، ولم يقتصر الأمر على تناول الوجبة فقط، بل شارك أيضًا في تجربة إعداد طبق الكشري بنفسه، من خلال وضع المكونات بنفسه.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية بالقاهرة مقطع فيديو يوثق لحظة تناول بولس للوجبة الشعبية، حيث بدا مستمتعًا بالتجربة، وسط حضور وفد دبلوماسي رفيع.

وتجدر الإشارة إلى أن وجبة الكشري تلقى رواجًا كبيرًا بين الزوار الأجانب والمسؤولين، وتُعد من أكثر الأطباق شعبية في مصر.

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كبير مستشاري ترامب وجبة الكشري مسعد بولس السفارة الأمريكية
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