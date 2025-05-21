وكالات

حرص مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تذوق وجبة الكشري خلال زيارته للقاهرة، حيث تناولها في أحد المطاعم الشهيرة بوسط المدينة.

ورافق بولس في هذه الزيارة كل من السفيرة الأمريكية لدى القاهرة، هيرو مصطفى، وعدد من الدبلوماسيين الأمريكيين، ولم يقتصر الأمر على تناول الوجبة فقط، بل شارك أيضًا في تجربة إعداد طبق الكشري بنفسه، من خلال وضع المكونات بنفسه.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية بالقاهرة مقطع فيديو يوثق لحظة تناول بولس للوجبة الشعبية، حيث بدا مستمتعًا بالتجربة، وسط حضور وفد دبلوماسي رفيع.

وتجدر الإشارة إلى أن وجبة الكشري تلقى رواجًا كبيرًا بين الزوار الأجانب والمسؤولين، وتُعد من أكثر الأطباق شعبية في مصر.