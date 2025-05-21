وكالات



صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأنه صُدم من تصريحات كل من يائير غولان وإيهود أولمرت، والتي اعتبر أنها تردد "دعاية حماس الكاذبة" ضد إسرائيل وجيشها.

وفي تصريحات له، قال نتنياهو إن هناك أشخاص بيننا يمنحون شرعية للافتراءات التي تُصوّرنا كدولة أبرتايد وقتلة أطفال، وهذا يُلحق ضررًا بالغًا بصورة إسرائيل أمام العالم، مضيفًا: "غالبية الشعب الإسرائيلي تدرك أن ما نخوضه هو حرب عادلة، ونقوم بذلك بطريقة شرعية".

في تصريحات أثارت جدلاً واسعًا، وجّه كل من إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، ويائير غولان، زعيم حزب "الديمقراطيين"، انتقادات حادة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، متهمين إياها بارتكاب تجاوزات خطيرة بحق المدنيين الفلسطينيين.

قال أولمرت وفي مقابلة مع شبكة "بي بي سي"، إن العمليات العسكرية في غزة "تقترب من أن تكون جريمة حرب"، مشيرًا إلى أن الحرب تُدار "دون هدف واضح"، ولا تحمل أملاً في حماية حياة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وأضاف أن "آلاف الفلسطينيين الأبرياء يُقتلون، إلى جانب عدد كبير من الجنود الإسرائيليين"، واصفًا ما يجري بأنه "مشين ومستفز"، مؤكدًا أن على إسرائيل أن توضح أنها "تحارب حماس، وليست في حرب ضد المدنيين الأبرياء".

من جانبه، قال يائير غولان في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن "الدولة العاقلة لا تشن حربًا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع تهجير السكان كهدف".

واعتبر غولان أن سياسة الحكومة في غزة تدفع البلاد نحو "العزلة والانهيار الاقتصادي والاجتماعي"، مؤكدًا أن "إنقاذ إسرائيل من هذه الحكومة أصبح ضرورة ملحّة".