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لبيد: يمكن التوصل إلى صفقة تبادل بقرار واحد من المجلس الوزاري الإسرائيلي

02:18 م الأربعاء 21 مايو 2025

يائير لبيد رئيس الوزراء الإسرائيلي

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وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إنه يمكن التوصل إلى صفقة تبادل بقرار واحد من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر.

وأضاف لبيد: "عدم أسف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مقتل الأطفال في غزة ليس خطأ في العلاقات الدولية فقط بل خطأ أخلاقي أيضًا".

وأعلن مكتب نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على المقترح الأمريكي لإعادة الأسرى لدى حركة حماس، بناء على خطة ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب للشرق الأوسط.

وقال المكتب إنه تم نقل مقترح ويتكوف إلى حماس عبر الوسطاء لكنها لا تزال متمسكة برفضها حتى الآن، مشيرًا إلى أنه بعد نحو أسبوع من الاتصالات بالعاصمة القطرية الدوحة سيعود فريق التفاوض رفيع المستوى للتشاور ويبقى الفريق الفني.

ويشمل المقترح الأمريكي الجديد الذي قدمه مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إطلاق سراح نحو 10 أسرى أحياء، إلى جانب تسليم جثامين 15 أسيرًا لقوا حتفهم، مقابل هدنة مؤقتة تتراوح بين 45 إلى 60 يومًا، يتم خلالها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.

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يائير لبيد صفقة تبادل المجلس الوزاري الإسرائيلي
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