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الاتحاد الأوروبي يقر صندوق تسليح مشترك بقيمة 150 مليار يورو

02:00 م الأربعاء 21 مايو 2025

الاتحاد الأوروبي

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بروكسل - (د ب أ)


وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء على إنشاء صندوق بقيمة تصل إلى 150 مليار يورو لعملية شراء أسلحة مشتركة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لدى عرضها الخطط في مارس، إنه سيتم استخدام القروض للاستثمار في الدفاع الجوي والصاروخي وأنظمة المدفعية والصواريخ والذخيرة والطائرات بدون طيار والأنظمة المضادة للطائرات ولمعالجة احتياجات أخرى من الأمن السيبراني إلى التنقل العسكري.

وتهدف جهود إعادة التسلح الحالية في أوروبا إلى ردع روسيا عن أي هجوم محتمل على دولة أوروبية أخرى بعد أوكرانيا. وتتوقع أجهزة الاستخبارات أن روسيا ستكون في وضع عسكري لشن حرب أخرى بحلول عام 2030 على أبعد تقدير.

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الاتحاد الأوروبي بروكسل رئيسة المفوضية الأوروبية
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