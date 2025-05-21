الأمم المتحدة: أفغانستان غير مستعدة لعودة اللاجئين

01:30 م الأربعاء 21 مايو 2025

الأمم المتحدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كابول - (د ب أ)

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، مما يسلط الضوء على عدم قدرة البلاد على استيعاب العدد المتزايد من المهاجرين العائدين.

وذكرت الوكالة الأممية أن أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني عادوا من دول مجاورة، بما في ذلك باكستان وإيران، في السنوات الأخيرة مما

أدى إلى تفاقم الضغوط على موارد أفغانستان المحدودة بالفعل، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

ومما يفاقم من الأزمة التراجع الكبير في المعونات الدولية وأشارت المفوضية إلى انخفاض "مقلق" في الدعم الدولي، حيث أنه لم يتم الحصول إلا على 25% من أصل 216 مليون دولار أمريكي، لازمة للجهود الإنسانية حتى الآن هذا العام. ويهدد هذا التراجع في قدرة الوكالة على تقديم خدمات أساسية للسكان الأكثر ضعفا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمم المتحدة أفغانستان عودة اللاجئين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد