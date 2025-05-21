بعد أكثر من عام.. إيران تُعدم منفذ هجوم سفارة أذربيجان

01:29 م الأربعاء 21 مايو 2025

علم ايران

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طهران - (د ب أ)

ذكرت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية أن إيران أعدمت، اليوم الأربعاء، رجلا أدين بتنفيذ هجوم قاتل على السفارة الأذربيجانية لدى طهران في يناير 2023.

ودخل منفذ الهجوم إلى السفارة وهو يحمل بندقية هجومية، مما أسفر عن مقتل رئيس الأمن وإصابة اثنين آخرين. وأدى الحادث إلى تصعيد حاد في التوترات الدبلوماسية.

وتوترت العلاقات بين إيران وأذربيجان في مناسبات أخرى في الماضي، حيث اتهمت طهران باكو بالتحالف بشكل وثيق مع الغرب وإسرائيل.

لكن العلاقات بين البلدين تحسنت منذ ذلك الهجوم، حيث زار الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، باكو مؤخرا، كما أجرى البلدان يوم الأحد الماضي، مناورات عسكرية مشتركة على طول حدودهما معا.

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