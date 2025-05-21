الصين تحذر من مشروع "القبة الذهبية" الأمريكي: يهزّ أسس الأمن الدولي

وكالات

علقت الصين، اليوم الأربعاء، على مشروع "القبة الذهبية" الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربة عن قلقها البالغ إزاء المشروع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، صباح اليوم خلال مؤتمر صحفي: "ينتهك هذا النظام الهجومي بدرجة عالية مبدأ الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي".

وأضافت أن "المشروع يزيد من خطر تحويل الفضاء إلى ساحة معركة، ويهدد بإطلاق سباق تسلح جديد، كما يهزّ أسس الأمن الدولي ونظام الحد من التسلح"، حسبما نقلته مجلة "نيوزويك" الإخبارية الأمريكية.

وتابعت: "الولايات المتحدة، من خلال وضع مصالحها أولًا وهوسها بالسعي وراء أمن مطلق، تنتهك مبدأ الأمن المتبادل وتضعف أمن الجميع، مما يزعزع التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي".

وأعربت المسؤولة الصينية عن قلق بلادها البالغ بشأن الموضوع، قائلة:"نشعر بقلق بالغ حيال هذا الأمر، ونحث الولايات المتحدة على التخلي عن تطوير ونشر النظام في أقرب وقت، واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الدول الكبرى، والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي".

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اختيار بلاده تصميمًا لنظام الدفاع الصاروخي المستقبلي "القبة الذهبية"، لافتًا إلى أن النظام سيدخل الخدمة نهاية ولايته.

وفي حديثه بالمكتب البيضاوي أمس، قال ترامب إن النظام سيتألف من تقنيات "الجيل القادم" عبر البر والبحر والفضاء، بما في ذلك أجهزة استشعار وصواريخ اعتراضية فضائية. مشيرًا إلى أن كندا طلبت الانضمام إلى النظام.

وقال الرئيس الأمريكي، إن النظام سيكون "قادرًا حتى على اعتراض الصواريخ التي تُطلق من الجانب الآخر من العالم، أو تُطلق من الفضاء".

واستُوحِيَ هذا النظامُ جزئيًا من نظام القبة الحديدية الإسرائيلية، الذي يُستخدم لاعتراض الصواريخ والقذائف منذ عام 2011.

ومع ذلك، ستكون القبة الذهبية أكبر بكثير، ومُصممة لمواجهة مجموعة أوسع من التهديدات، بما في ذلك الأسلحة الأسرع من الصوت القادرة على التحرك بسرعة تفوق سرعة الصوت، وأنظمة القصف المداري الجزئي - المعروفة أيضًا باسم "فوبز- Fobs"، وتقدر على إطلاق رؤوس حربية من الفضاء.

وأضاف ترامب: "ستُسقَط جميع هذه الصواريخ في الجو قبل أن تصل". لافتًا إلى أن "نسبة نجاح النظام قريبة جدًا من 100 في المئة".

وكان مسؤولون أمريكيون صرحوا سابقًا بأن القبة الذهبية تهدف إلى تمكين الولايات المتحدة من إيقاف الصواريخ في مراحل مختلفة من إطلاقها، بما في ذلك قبل إطلاقها وأثناء وجودها في الجو.

وأكد مسؤولو دفاع أمريكيون أن الجوانب المتعددة للنظام ستكون تحت قيادة مركزية واحدة.

وصرّح ترامب، أمس الثلاثاء، بأن البرنامج سيتطلب استثمارًا أوليًا يقدّر بـ 25 مليار دولار، بتكلفة إجمالية تبلغ 175 مليار دولار على المدى الطويل. وحُدد المبلغ الأولي البالغ 25 مليار دولار ضمن مشروع قانونه الضريبي، الذي لم يُقَرّ بعد.







