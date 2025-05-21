وزير الخارجية يشيد بدعم فرنسا لغزة ويأمل في اعتراف أوروبي

كتبت- أسماء البتاكوشي:

التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، نظيره الفرنسي جان نويل بارو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبي المنعقد في بروكسل.

وأعرب عبد العاطي عن التقدير للزخم الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، خاصة بعد الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في شهر إبريل والتي تم خلالها ترفيع العلاقات بين البلدين إلى المستوى الاستراتيجي.

وأكد الحرص على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، وتعميق الشراكة بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة في مختلف المجالات.

وشدد وزير الخارجية على أهمية استفادة القطاع الخاص الفرنسي من الفرص الاستثمارية المتوفرة بمصر والنفاذ للأسواق المصرية بما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ورحب عبد العاطي بالدعم الذي يقدمه الجانب الفرنسي لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بالحزمة المالية الأوروبية لمصر، مستعرضًا التداعيات الاقتصادية على مصر الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط، وانعكاساتها على أمن الملاحة في البحر الأحمر وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى انعكاسات استضافة مصر لأعداد كبيرة من الأجانب تزيد عن 9,5 مليون أجنبي.

تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ أشاد عبد العاطى بموقف فرنسا الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معربًا عن ترحيب مصر بالبيان المشترك الصادر عن قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا بشأن الوضع فى قطاع غزة والضفة الغربية والدعوة إلى إنهاء الحرب على القطاع والسماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع للمضي قدمًا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قِبل فرنسا والدول الأوروبية باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق السلام بالشرق الأوسط.