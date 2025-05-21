ترامب يستقبل أول رئيس أفريقي منذ عودته

جوهانسبرج - (أ ب)

يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا، في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، في اجتماع قد يتسم بالتوتر بعدما اتهم ترامب حكومة البلاد بالسماح بحدوث "إبادة جماعية" بحق المزارعين من الأقلية البيضاء في البلاد.

ومن جانبها، رفضت جنوب أفريقيا الادعاء بشدة، وحث الرئيس رامافوسا على عقد الاجتماع مع ترامب، في محاولة لإنقاذ علاقة بلاده بالولايات المتحدة، والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية نظام الفصل العنصري عام 1994.

ووجه ترامب سلسلة من الاتهامات لحكومة جنوب أفريقيا التي يقودها السود ، تشمل مصادرة الأراضي من المزارعين البيض، وتطبيق سياسات معادية للبيض، واتباع سياسة خارجية معادية لأمريكا.

وقال رامافوسا إنه يأمل في تصحيح ما يسميه بالتوصيف الخاطئ الضار خلال الاجتماع، وهو الأول لترامب مع رئيس أفريقي في البيت الأبيض منذ عودته إلى منصبه.