إذاعة جيش الاحتلال: ألوية إضافية من الجيش دخلت غزة الليلة الماضية

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن ألوية إضافية من الجيش دخلت إلى غزة الليلة الماضية لتنضم إلى العمليات العسكرية البرية الجارية ضمن إطار خطة "عربات جدعون".

و"عربات جدعون"، هى عملية أطلقها جيش الاحتلال بداية الأسبوع الجاري، تتضمن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة بهدف تحرير جميع الأسرى والقضاء على حركة حماس.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بسقوط قنبلة ثقيلة من إحدى طائراته الحربية في منطقة مفتوحة قرب السياج الحدودي في النقب الغربي، إثر "خلل تقني" خلال طريقها لتنفيذ غارة جوية على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان رسمي، إن طائرة تابعة لسلاح الجو كانت تنفذ هجومًا جويًا ضد أهداف في غزة، لكنها أسقطت ذخيرتها بشكل غير مقصود في منطقة خالية داخل منطقة مفتوحة، دون أن يسفر الحادث عن إصابات.