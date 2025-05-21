رئيس وزراء النرويج يلوح بعقوبات على إسرائيل

وكالات

لوح رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره، بإمكانية فرض عقوبات على الاحتلال، قائلًا: "قد تكون هناك تدابير أو عقوبات تشمل النشاط بالمستوطنات أو أفرادًا أو منتجات إسرائيلية".

وحذر ستورة، من أن المجاعة والموت يهددان الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة، مشددًا على أن حرمان السكان من المساعدات الإنسانية وتهجيرهم انتهاك صارخ للقانون الدولي "علينا أن نوقفه".

وتزايدت التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي إذا لم يوقف عملياته العسكرية في قطاع غزة ويسمح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر منذ 18 شهرًا.

وأصدرت بريطانيا وفرنسا وكندا، أول أمس الاثنين، بيانًا مشتركًا هددوا فيه باتخاذ إجراءات ملموسة إذا لم توقف إسرائيل الهجوم العسكري في غزة وترفع قيود الإمدادات الإنسانية.