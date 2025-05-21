وزير بريطاني: لم يعد بوسعنا تحمل الهجوم الإسرائيلي على غزة

وكالات

قال وزير البيئة البريطاني، إن الوضع في غزة لا يطاق وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تزيد الأمر تعقيدًا وعليها وقف الأعمال العدائية، وفق ما نقلته قناة الجزيرة.

وأوضح الوزير، أن بريطانيا تعمل مع حلفائها لتحسين الوضع في غزة وتريد أن تصل المساعدات دون عوائق، كما تعمل مع حلفائها للضغط على حكومة نتنياهو للبدء في تحسين الأمور ومنع تدهور الوضع.

وأكد وزير البيئة البريطاني، أن السلام بين إسرائيل وفلسطين لن يتحقق إلا بحل الدولتين، مضيفًا "لم يعد بوسعنا تحمل الهجوم على غزة وستفعل حكومتنا ما يلزم لوقف الأعمال العدائية".

واستدعت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، السفيرة الإسرائيلية بلندن بشأن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إنه "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي في وجه التدهور الحاصل في قطاع غزة"، لافتًا إلى أن هناك 9 آلاف شاحنة على الحدود مع غزة ويجب على حكومة بنيامين نتنياهو رفع الحصار.

وأعلن لامي تعليق المفاوضات بين بريطانيا والحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها، مهددًا باتخاذ خطوات أخرى إذا واصلت إسرائيل نهجها.

وأشار إلى أنه من غير الممكن المضي قدمًا في مناقشات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة مع حكومة بنيامين نتنياهو التي "تنتهج سياسات فاضحة في الضفة الغربية وغزة".

وأكد وزير الخارجية البريطاني، أن توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيًا وهذه ليست طريقة لإعادة الأسرى، مستشهدًا بأن كل الأسرى تقريبًا في غزة أُفرِج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة.

واعتبر لامي، أن خطة إسرائيل لن تقصي حركة حماس ولن تجلب الأمن، كما علق على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش عن تطهير غزة، قائلًا إنه " تطرف خطير ووحشي وندينه بأشد العبارات".

وتابع وزير الخارجية البريطاني: "رغم جهودنا المستمرة فإن الأفعال الفظيعة للحكومة الإسرائيلية وخطابها مستمران"، مضيفًا "الحكومة الإسرائيلية تعزل إسرائيل عن أصدقائها وشركائها وتقوض مصالح الشعب الإسرائيلي".

وشدد على أن حل الدولتين يبقى الإطار الوحيد لسلام عادل ودائم، مؤكدًا أن هناك التزام بريطاني بحل الدولتين من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية البريطاني، إنه يجب على مجلس العموم البريطاني بأكمله التنديد بأفعال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومنعه وصول المساعدات لقطاع غزة.