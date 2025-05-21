وكالات

رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في القطاع والضفة الغربية، وفق وزارة الخارجية القطرية.

وأكدت اللجنة الوزارية بشأن غزة توافقها مع موقف بريطانيا وفرنسا وكندا بشأن رفض العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأعربت اللجنة الوزارية القطرية بشأن غزة عن قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات للقطاع، وتدعو للتدفق الفوري والمستدام للإمدادات الحيوية.

واللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأوضاع في غزة هي لجنة شكّلتها جامعة الدول العربية، بتكليف من القمة العربية، وذلك استجابة للتطورات المتدهورة في القطاع الفلسطيني، وتضم عددًا من وزراء خارجية الدول العربية.

وصدر بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا، أول أمس الاثنين، هددوا فيه بأنه "سيتم اتخاذ إجراءات ملموسة إذا لم توقف إسرائيل الهجوم العسكري المتجدد في غزة وترفع قيود الإمدادات الإنسانية"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وعارضت الدول الثلاث توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مضيفين "قد نتخذ إجراءات بينها فرض عقوبات".