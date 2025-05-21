مقتل وإصابة 42 شخصًا في هجوم انتحاري يستهدف حافلة طلابية في باكستان

كويتا - (أ ب)

قال مسؤولون باكستانيون إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري اصطدمت بحافلة مدرسية في جنوب غربى باكستان المضطرب، مما أسفر عن مقتل 4 أطفال وإصابة 38 آخرين.

وذكر ياسر إقبال، وهو نائب مفوض محلي أن الهجوم وقع في منطقة خوزدار بإقليم بلوشيستان، فيما كانت الحافلة تنقل أطفالا إلى مدرسة بالمدينة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور على الرغم من أن الشكوك من المرجح أن تتجه نحو انفصاليين بلوش عرقيين، الذين كثيرا ما يستهدفون قوات الأمن والمدنيين في المنطقة.