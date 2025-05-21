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باكستان تمدد حظر مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الهندية شهرا آخر

10:20 ص الأربعاء 21 مايو 2025

باكستان

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كراتشي - (د ب أ)

قررت باكستان تمديد إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الهندية لشهر آخر، بحسب ما أوردته قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية، اليوم الأربعاء.

ونقلت "جيو" عن مصادر القول، إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار اليوم الأربعاء، أو غدا. وسوف يتم إصدار إشعار للطيارين بذلك.

ويشار إلى أنه بموجب قواعد المنظمة الدولية للطيران المدني، لا يمكن فرض قيود على المجال الجوي لأكثر من شهر واحد فقط في كل مرة، مما يستلزم تمديدات دورية.

وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الأمن القومي في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث قررت باكستان منع تحليق الطائرات الهندية في أجوائها بعدما اتخذت الهند خطوات "استفزازية" بعد أحداث باهالجام، بحسب "جيو". ومن المقرر أن يتم تطبيق القيود على الطائرات التجارية والعسكرية.

ويأتي تمديد إغلاق المجال الجوي في ظل تصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين، إثر الهجوم الذي وقع في أبريل/نيسان الماضي وأسفر عن مقتل 26 سائحا في منطقة "باهالجام" بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية.

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