الجيش الروسي يعلن إسقاط 127 طائرة مسيرة أوكرانية

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 127 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل.

وقال البيان: "خلال الفترة من الساعة 20:00 يوم 20 مايو من هذا العام حتى الساعة 04:05 يوم 21 مايو من العام الجاري، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 127 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 41 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و37 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و31 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و6 فوق أراضي مقاطعة موسكو، و5 فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، و3 فوق أراضي مقاطعة ريازان، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بيلجورود وتولا وكالوجا وفوق مياه البحر الأسود".

وفجر اليوم، أعلن حاكم مقاطعة أوريول الروسية، أندريه كليتشكوف أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة خلال الليل.

وقال كليتشكوف، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، "قامت منظومات الدفاع الجوي بتدمير 26 طائرة مسيرة أخرى للعدو ليلا فوق مقاطعة أورويل، بجانب 11 طائرة تم اعتراضها سابقا".

وأضاف الحاكم أن إجمالي عدد الطائرات المسيرة التي أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية فوق المقاطعة خلال 24 ساعة وصل حتى الآن إلى 37 مسيرة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.