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الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورة عسكرية في الجليل الأعلى

10:08 ص الأربعاء 21 مايو 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه من المقرر إجراء مناورة عسكرية صباح اليوم الأربعاء وتستمر حتى الظهر في مناطق مروم الجليل والجليل الأعلى.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "في إطار المناورة ستكون هناك حركة كثيفة للمركبات وأفراد الأمن في المنطقة. ولا يوجد خوف من وقوع حادث أمني"، وفق زعمه.

ومنطقة الجليل الأعلى هي الجزء الشمالي من منطقة الجليل، وتقع في شمال فلسطين التاريخية، وتحديدًا على الحدود مع لبنان؛ ما يجعلها نقطة تماس حساسة نظرًا لقربها من الحدود وقد شهدت توترات متكررة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وتتميز هذه المنطقة بتضاريس جبلية وعرة، حيث تحتوي على قمم جبلية عالية ووديان عميقة، مما يجعلها ذات أهمية استراتيجية من الناحية العسكرية والأمنية.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورة عسكرية الجليل الأعلى
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