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مقتل 4 أطفال وإصابة 38 آخرين في هجوم انتحاري على حافلة مدرسية بباكستان

08:56 ص الأربعاء 21 مايو 2025

باكستان

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وكالات

قال مسؤولون باكستانيون، إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري اصطدمت بحافلة مدرسية في جنوب غربى باكستان، مما أسفر عن مقتل 4 أطفال وإصابة 38 آخرين.

قالت وسائل إعلام باكستانية، إن انفجارًا قويا وقع في منطقة "خُضْدار" بإقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان، بحسب العربية.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن مجهولين استهدفوا حافلة تابعة لمدرسة الجيش العامة بعبوة، ما أسفر عن إصابة عدد من الطلاب، بينهم أطفال.

وقالت السلطات الباكستانية، إن الحافلة المدرسية تابعة للجيش، ووقع الانفجار أثناء ذهاب الأطفال لمدرستهم.

وأدان وزير الداخلية الباكستاني الهجوم بشدة، وتعهد بتقديم المسؤولين عنه للعدالة، بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام.

‏ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الانفصاليين المسلحين في بلوشستان لديهم تاريخ طويل في تنفيذ هجمات متكررة ومشابهة في الإقليم.

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