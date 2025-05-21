خلال الليل.. الدفاع الروسية تٌدمر 127 مسيرة أوكرانية



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها أسقطت 127 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة من روسيا خلال الليلة الماضية.

أوضحت الدفاع الروسية في بيان لها صباح اليوم، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 127 مسيرة معادية في الفترة من الساعة 20.00 مساء الثلاثاء إلى 4.05 فجر الأربعاء.

وحسب بيانات الدفاع الروسية، فإن معظم المسيرات أسقطت فوق مقاطعات بريانسك (41 مسيرة) وأوريول (37)، وكورسك (31) في غرب البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت أنه تم أيضا إسقاط 6 مسيرات في مقاطعة موسكو و5 أخرى في فلاديمير، و3 في ريازان ومسيرة واحدة في كل من بيلجورود، وتولا وكالوجا وحوض البحر الأسود.