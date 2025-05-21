بتكلفة 175 مليار دولار.. ترامب يختار تصميما لدرع القبة الذهبية



وكالات

قال الرئيس دونالد ترامب، إنه اختار تصميما لدرع الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" التي تبلغ تكلفتها 175 مليار دولار، وعين جنرالا من سلاح الفضاء لرئاسة البرنامج الطموح الذي يهدف إلى صد تهديدات الصين وروسيا.

وأعلن ترامب، أن الجنرال مايكل جويتلاين من سلاح الفضاء الأمريكي سيكون المدير الرئيسي للمشروع، وهو جهد يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حجر الزاوية في تخطيط ترامب العسكري، وفقا لما ذكرته الغد.

وقال ترامب من المكتب البيضاوي، إن القبة الذهبية ستحمي وطننا.

وأضاف أن كندا قالت إنها تريد أن تكون جزءا منه، ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

وتهدف القبة الذهبية التي أمر بها ترامب لأول مرة في يناير، إلى إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية لرصد الصواريخ القادمة وتتبعها وربما اعتراضها.

وسيستغرق تنفيذ القبة الذهبية سنوات، إذ يواجه البرنامج المثير للجدل تدقيقا سياسيا وغموضا بشأن التمويل.

وعبر مشرعون ديمقراطيون عن قلقهم إزاء عملية الشراء ومشاركة شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك حليف ترامب التي برزت كمرشح أول إلى جانب شركتي بالانتير وأندوريل لبناء المكونات الرئيسية للنظام.

وفكرة القبة الذهبية مستوحاة من الدرع الدفاعية الإسرائيلية القبة الحديدية الأرضية التي تحمي إسرائيل من الصواريخ والقذائف.

أما القبة الذهبية التي اقترحها ترمب فهي أكثر شمولا وتتضمن مجموعة ضخمة من أقمار المراقبة وأسطولا منفصلا من الأقمار الصناعية الهجومية التي من شأنها إسقاط الصواريخ الهجومية بعد فترة وجيزة من انطلاقها.

ويدشن إعلان يوم الثلاثاء جهود وزارة الدفاع "البنتاغون" لاختبار وشراء الصواريخ والأنظمة وأجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية التي ستشكل القبة الذهبية في نهاية المطاف.

وقال ترامب، إن المشروع سيكتمل بحلول نهاية ولايته في يناير 2029، مضيفا أن ولاية ألاسكا ستكون جزءا كبيرا من البرنامج.