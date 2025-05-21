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مقتل رقيب إسرائيلي من الكتيبة الـ82 خلال معارك في غزة

06:09 ص الأربعاء 21 مايو 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مقتل رقيب من الكتيبة الثانية والثمانين خلال معارك جنوب قطاع غزة، وفقا لسكاي نيوز.

وتواصل إسرائيل قصفها رغم الضغوط الدولية المتزايدة عليها لوقف العمليات العسكرية والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع دون عوائق.

وأعلنت الحكومة البريطانية تعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل واستدعاء السفيرة الإسرائيلية بسبب "السياسات الفظيعة" في الضفة الغربية المحتلة وغزة.

في حين ذكرت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس طلبت مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد وإسرائيل.

وتسببت الحرب، التي دخلت شهرها العشرين في دمار غزة، بينما يواجه سكانها جوعا متفاقما، وفقا لسكاي نيوز.

وأدت أيضا إلى توتر علاقات إسرائيل مع معظم المجتمع الدولي، وأثرت أيضا فيما يبدو على علاقاتها مع الولايات المتحدة أقرب حلفائها.

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