بالحفارات والجرافات.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل بالضفة الغربية



وكالات

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وداهمت عشرات الآليات العسكرية برفقة معدات ثقيلة وحفار وجرافة منزل الشهيد عبد القادر القواسمة تمهيدا لهدمه.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، شقيقين من بلدة الدوحة، غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمد وطارق زياد العزة، بعد مداهمة منزل ذويهما وتفتيشه، وفقا لما ذكرته الغد.

وواصل جيش الاحتلال، أمس الثلاثاء، عمليته العسكرية السور الحديدي في مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة.

ودخلت العملية اليوم العشرين بعد المئة في مدينة ومخيم جنين، واليوم الرابع عشر بعد المئة في مدينة ومخيم طولكرم، واليوم الحادي بعد المئة في مخيم نور شمس، وسط استمرار الدفع بتعزيزات عسكرية وفرض سيطرة كاملة على المخيمات.

واستكمل جيش الاحتلال عمليات هدم 30 بناية سكنية في محيط الاتجاه الجنوبي لمسجد أبو بكر الصديق بمخيم نور شمس وسط ترقب حذر لاستئناف الهدم في 6 مواقع أخرى داخل المخيم.

وفي محيط مخيم طولكرم عزز جيش الاحتلال من انتشار قواته الراجلة وتحركات مركباته العسكرية في إطار استمرار الحصار المفروض لمنع عودة النازحين إلى المنطقة.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن جيش الاحتلال اعتقل 3 فلسطينيين خلال حملة مداهمات ليلة شهدتها بلدة عنبتا شرق طولكرم وضاحية إكتابا شمال المدينة.