إعلان

جيش الاحتلال يقصف بكثافة المناطق الشمالية جنوبي قطاع غزة

03:33 ص الأربعاء 21 مايو 2025

مدفعية الجيش الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن مدفعية الجيش الإسرائيلي تقصف بكثافة المناطق الشمالية لمدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على منزلين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة إلى 12 شخصا، وفقا لسكاي نيوز.

وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بكثافة المناطق الشمالية لمدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، عن مصادر طبية، قولها إن هناك 98 شهيدا في غارات الجيش الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، وفقا لسكاي نيوز.

كانت وسائل إعلام فلسطنية، أعلنت استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وداهمت عشرات الآليات العسكرية رفقة معدات ثقيلة وحفار وجرافة مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، كما أن هناك قصف استهدف منطقة المواصي غربي خان يونس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدفعية الجيش الإسرائيلي قطاع غزة الهجوم على قطاع غزة مساعدات إنسانية لقطاع غزة قوات الاحتلال غزة الآن غزة أخبار غزة فلسطين المنقطة الشمالية بقطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

- "مش هنقعد نلف وندور على بعض".. مواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه- فيديو