وسط قصف كثيف.. ارتفاع عدد ضحايا غارات إسرائيل على غزة لـ12 شهيًدا



وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على منزلين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة إلى 12 شخصا، وفقا لسكاي نيوز.

وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بكثافة المناطق الشمالية لمدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، عن مصادر طبية، قولها إن هناك 98 شهيدا في غارات الجيش الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، وفقا لسكاي نيوز.

كانت وسائل إعلام فلسطنية، أعلنت استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وداهمت عشرات الآليات العسكرية رفقة معدات ثقيلة وحفار وجرافة مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، كما أن هناك قصف استهدف منطقة المواصي غربي خان يونس.