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98 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق بقطاع غزة

03:25 ص الأربعاء 21 مايو 2025

قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر طبية، استشهاد 98 فلسطينيا في غارات الجيش الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، وفقا لسكاي نيوز.

كانت وسائل إعلام فلسطنية، أعلنت اليوم الأربعاء، استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وداهمت عشرات الآليات العسكرية رفقة معدات ثقيلة وحفار وجرافة مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، كما أن هناك قصف استهدف منطقة المواصي غربي خان يونس.

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