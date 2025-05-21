ترامب لـ زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات



وكالات

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على دعوة فلاديمير زيلينسكي بفرض عقوبات جديدة على روسيا، لافتا إلى أن القرار بهذا الشأن يعود للرئيس الأمريكي وحده.

وقال ترامب في البيت الأبيض: "سيكون هذا قراري، لا أحد غيري، سنرى ما ستفعله روسيا وكيف سنتصرف"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن اللحظة الحاسمة قد حانت لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وكان زيلينسكي قد صرح في اليوم السابق أنه خلال المكالمة الهاتفية مع ترامب، دعاه مجددا لفرض عقوبات أقوى على روسيا في ظل بدء المفاوضات.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليقها على تصريحات زعيم نظام كييف أن روسيا لا تستجيب للإنذارات.

وأوضحت أن زيلينسكي والمتطرفين الليبراليين في أوروبا الغربية لا يهتمون بتحقيق السلام، بل يسعون بأي ثمن إلى تأمين فترة "استراحة محارب" للقوات المسلحة الأوكرانية لإعادة بناء قدراتها العسكرية واستئناف المواجهة.

ومساء الاثنين، أجرى فلاديمير بوتين ودونالد ترامب محادثة هاتفية استمرت لأكثر من ساعتين.

وأفاد الرئيس الروسي عقب المحادثات، فإن موسكو مستعدة للعمل على مذكرة تفاهم مع كييف تشمل وقف إطلاق النار.

بدوره، أعلن رئيس البيت الأبيض بعد المحادثة أنه لن يفرض عقوبات جديدة على روسيا نظرا لوجود فرصة لتسوية النزاع.