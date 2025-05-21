بينهم أطفال.. 10 شهداء في قصف إسرائيلي على قطاع غزة



وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، بحسب سكاي نيوز.

وداهمت عشرات الآليات العسكرية رفقة معدات ثقيلة وحفار وجرافة مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، كما أن هناك قصف استهدف منطقة المواصي غربي خان يونس.