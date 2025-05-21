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رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: ما تفعله إسرائيل في غزة يقترب من جريمة حرب

12:10 ص الأربعاء 21 مايو 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت

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وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إن العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة تقترب من أن تكون "جريمة حرب"، مشيراً إلى أن الحرب الحالية "بلا هدف ولا أمل في تحقيق إنجاز يمكن أن ينقذ حياة الرهائن".

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أشار أولمرت إلى أن "المشهد الأوضح لهذه الحرب هو مقتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، إلى جانب سقوط العديد من الجنود".

وأضاف أولمرت أن إسرائيل تخوض حربًا بلا هدف وبلا فرصة لتحقيق أي شيء يمكن أن ينقذ حياة الأسرى.

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