رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: ما تفعله إسرائيل في غزة يقترب من جريمة حرب
12:10 ص الأربعاء 21 مايو 2025
وكالات
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إن العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة تقترب من أن تكون "جريمة حرب"، مشيراً إلى أن الحرب الحالية "بلا هدف ولا أمل في تحقيق إنجاز يمكن أن ينقذ حياة الرهائن".
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أشار أولمرت إلى أن "المشهد الأوضح لهذه الحرب هو مقتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، إلى جانب سقوط العديد من الجنود".
وأضاف أولمرت أن إسرائيل تخوض حربًا بلا هدف وبلا فرصة لتحقيق أي شيء يمكن أن ينقذ حياة الأسرى.
فيديو قد يعجبك: