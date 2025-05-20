كتبت- أسماء البتاكوشي:

أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، والتي تضم وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، إضافة إلى الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا دعت فيه إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة ورفع الحصار الإسرائيلي فورًا.

وجاء في البيان أن اللجنة ترحب بالبيان الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا الداعين إلى السماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معربة عن قلقها العميق إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي الذي أدى إلى أزمة إنسانية حادة وتهديد مباشر لاستقرار المنطقة.

وشددت اللجنة على أن الحصار يشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن استخدام إسرائيل للمساعدات الإنسانية كوسيلة ضغط يفاقم من معاناة السكان المدنيين ويشكل خطراً كبيرًا على أمن المنطقة.

كما رفض البيان خطط إسرائيل للسماح بإيصال مساعدات محدودة وفق نماذج تسيّس المساعدات، مؤكدًا ضرورة وصول المساعدات بشكل مستدام وعادل لجميع المحتاجين، والامتناع عن استخدام المساعدات كجزء من استراتيجية عسكرية أو لتهجير قسري للشعب الفلسطيني.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على إسرائيل لرفع الحصار ووقف العدوان، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة بشكل عاجل في غزة.

كما أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيطان وهدم المنازل، محذرة من أن هذه الممارسات تُقوض فرص السلام وتعمّق الصراع.

وأكد البيان التزام اللجنة بالحل السياسي القائم على حل الدولتين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، معلنة استعدادها للمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي المرتقب في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا، لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.