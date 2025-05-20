وكالات

أقام السفير الدكتور محمدو لابرينج، سفير جمهورية الكاميرون في القاهرة وعميد الدبلوماسيين الأفارقة، مساء الثلاثاء، حفل استقبال بمناسبة "اليوم الوطني" الـ53 لجمهورية الكاميرون، في مقرّ السفارة بالقاهرة.

وحضر الحفل كل من المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسفير التركي صالح موطلو شن، سفير تركيا لدى مصر، والسفير الجزائري محمد سفيان براح، وسفراء قبرص وفنزويلا وصربيا، والقائم بالأعمال بالإنابة لدى روسيا أوليج بيتروف، والقنصل الثالث عبد الله عبد الرحمن الريّس من سفارة مملكة البحرين، والنائب محي الدين حافظ، عضو مجلس النواب، والدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية الأفريقية لرجال الأعمال، واللواء إسماعيل عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية–المغربية لرجال الأعمال، ومحمود المغربي، حاكم نادي الليونز بالقاهرة، والسيد محمود أشرف حاتم.

وبدأ الاستقبال بعزف السلامين الوطنيين لجمهورية الكاميرون وجمهورية مصر العربية، قبل أن يلقي السفير لابرينج كلمة رحّب فيها بضيوف الحفل، مستعرضا فيها أهم المحطات التي مرّ بها "يوم الوحدة الوطني" منذ استعادة الكاميرون لاستقلالها وتوحيد مقاطعتي الشمال والجنوب عام 1961.

وشهد الحف، عرض فيلم وثائقي قصير يسلط الضوء على الجوانب الثقافية والاجتماعية للكاميرون، وتنوعها العرقي واللغوي.