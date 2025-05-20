الحوثيون يعلنون مقتل صيادين يمنيين اثنين بنيران البحرية الإريترية

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل صيادين يمنيين وإصابة ثالث بإطلاق نار من جانب قوات البحرية الإريترية أثناء ممارستهم الصيد في المياه الإقليمية اليمنية.

وقالت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين أن "صيادين يمنيين قتلا وأصيب ثالث بجروح، جراء استهدافهم من قبل البحرية الإرتيرية أثناء ممارستهم الصيد في المياه الإقليمية اليمنية بالبحر الأحمر".

وأشارت إلى وصول جثماني الصيادين، وكذلك الصياد المصاب إلى ميناء الاصطياد السمكي بمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن.

ونقلت الوكالة الحوثية عن عدد من الصيادين الناجين قولهم إن "دورية إرتيرية أطلقت النار بشكل مباشر على قارب يقلّ 31 صياداً، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة ثالث، وتم بعد ذلك اقتيادهم إلى المياه الإرتيرية واحتجازهم لساعات".

وتحدث الصيادون أن إطلاق النار تم باستخدام رشاش معدل مثبت على زورق من نوع "فيبر"، ما أدى إلى أضرار كبيرة بالقارب والمحركات، كما تم الاستيلاء على ممتلكاتهم ومعداتهم الخاصة بالصيد".

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات في إريتريا بشأن هذه الاتهامات.