وكالات

ذكرت وسائل إعلام عبرية نقلًا عن هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، قولها إن إعادة فريق المفاوضات من الدوحة يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها خطة حقيقية.

وأضافت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أن غالبية الشعب تؤيد عودة جميع الأسرى حتى لو كان ذلك على حساب وقف القتال، مشيرًا إلى أنه لا يحق لإسرائيل التخلي عن المفاوضات وإن فعلت ستخسر على جميع الجبهات.

وأكدت عائلات الأسرى أن تخلي إسرائيل عن المفاوضات يعني تعرض الأسرى لدى حماس للخطر وهي معزولة سياسيا.

وفي السياق ذاته أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ قليل، أن فريق التفاوض رفيع المستوى للتشاور سيعود من الدوحة إلى تل أبيب فيما سيبقى الفريق الفني.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل وافقت على المقترح الأمريكي لإعادة الأسرى لدى حركة حماس، بناء على خطة ستيف ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط، والتي تتضمن الإفراج عن 10 أسرى أحياء، إلى جانب تسليم جثامين 15 أسيرًا لقوا حتفهم، مقابل هدنة مؤقتة تتراوح بين 45 إلى 60 يومًا، يتم خلالها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.